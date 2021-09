Pierwsza edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP) będzie poświęcona najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata. Forum odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości na Stadionie Śląskim, ale także z możliwością udziału zdalnego. Wszystko z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego.

EFP to inicjatywa marszałka województwa śląskiego. – Wierzę, że Europejskie Forum Przyszłości będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania rozwiązań. Jako Europejski Region Przedsiębiorczości województwo śląskie stawia sobie ambitne cele w zakresie gospodarki i nowoczesnych technologii. Śmiało patrzymy w przyszłość, przygotowując się do transformacji. Stoimy przed wyzwaniami, które zdefiniują nasze miejsce w zmieniającej się globalnej rzeczywistości. Decyzje dotyczące likwidacji przemysłu wydobywczego powodują, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu. Chcemy, żeby Śląsk był jednym z liderów tych zmian – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Atrakcyjne wydarzenia towarzyszące

EFP towarzyszy wiele dodatkowych wydarzeń, które tworzą wartość dodaną dla uczestników. To przede wszystkim organizowany z Plug and Play, akceleratorem rodem z Doliny Krzemowej, konkurs dla start-upów, na który wpłynęło aż 100 zgłoszeń. Oganizatorzy konkursu wybiorą spośród nich 20, które razem z przedstawicielami Plug and Play będą pracować nad wystąpieniami podczas finałowej pitching session, która odbędzie się 7 października na Stadionie Śląskim. W trakcie finału uczestnicy zaprezentują swoje rozwiązania przed jurorami i publicznością. Jury złożone z przedstawicieli Plug and Play oraz Śląskiego Funduszu Rozwoju, organizatora forum, wybierze spośród finalistów zwycięzcę i dwóch laureatów, którym wręczy odpowiednio 100 tys., 30 tys. i 20 tys. zł.

Solista-hologram na żywo z orkiestrą

Wisienką na torcie wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Forum Przyszłości będzie Gala Marszałka Województwa Śląskiego, która odbędzie się 6 października w Filharmonii Śląskiej. To koncert, który udowodni, że muzyka może się pozostawać w doskonałej harmonii z nowoczesnymi technologiami. Holograficzna postać muzyka na żywo połączy się z fortepianem stojącym na estradzie, a orkiestra symfoniczna zagra wraz z wirtualnym solistą. Zabrzmią utwory Wojciecha Kilara i Adama Wesołowskiego. Projekcja hologramu będzie możliwa dzięki zastosowaniu ekranu mgłowego.

– To polski wynalazek, który pozwala na wyświetlanie obrazów na bardzo cienkiej warstwie powietrza o zwiększonej wilgotności. Niemal niewidoczna powierzchnia, na której pojawiają się hologramy, sprawia, że elementy projekcji stają się integralną częścią tego, co jednocześnie dzieje się na estradzie na żywo – tłumaczy Adam Wesołowski, dyrektor Filharmonii Śląskiej.

Debaty młodych, jubileusze i e-sport

Pozostałe wydarzenia to: turniej debat oksfordzkich dla uczniów szkół średnich z województwa śląskiego, jubileuszowe gale Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kolei Śląskich, które podczas EFP będą świętowały odpowiednio, 25- i 10-lecie działalności, a także e-sportowy turniej kwalifikacyjny CS:GO do Narodowej Drużyny E-sportu.

– Emocji z pewnością nie zabraknie. Przyjeżdżają najlepsze zespoły w kraju, które powalczą o prawo startu w Mistrzostwach Grupy Wyszehradzkiej. Na potrzeby turnieju szykujemy bardzo ciekawą scenę oraz przestrzeń wokół niej. Zmagania o wyjazd do Budapesztu będzie też można śledzić w Internecie, na platformie Twitch. Wierzymy, że widzowie będą zadowoleni z produkcji, jaką dla nich przygotujemy – mówi Łukasz Trybuś, prezes Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych, która buduje struktury wspierające działalność graczy oraz środowisk e-sportowych.

Goście forum będą mogli także zobaczyć Park Śląski z perspektywy Kolei Linowej „Elka” oraz zwiedzić z przewodnikiem niedostępne na co dzień zakamarki Stadionu Śląskiego.

Na stronie www.efp-silesia.pl/rejestracja trwa już rejestracja na Europejskie Forum Przyszłości. W podstawowym wariancie jest bezpłatna. Bilet VIP kosztuje 3075 zł