Jakość, funkcjonalność i trwałość każdego produktu to fundamentalne cechy decydujące o jego przydatności dla użytkownika . Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej specjalizuje się w dostosowaniu produktów wykonanych ze stopów metali do warunków użytkowania na różnych etapach ich wytwarzania. I robi to od blisko 95 lat.