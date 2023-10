Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest Sylwester Oracz, Ekspert Fundacji Odpowiedzialna Polityka.

Każdemu, kto śledzi politykę, ciężko nie zauważyć, że w kampanii pojawiały się środki publiczne w różnym kontekście. Nie tylko finansowym, ale też w kontekście wykorzystywania prawa do wzmocnienia swojej pozycji i do zyskania przewagi nad konkurentami. Do wzmocnienia swojego przekazu medialnego. Nadużycie zasobów publicznych rozumiane szeroko nie tylko jako pieniądze miały miejsce w tej kampanii. Jesteśmy do jakiegoś stopnia też przyzwyczajeni, że zdarzały się wcześniej. Nowe jest to, że jest to zjawisko bardzo powszechne, występujące na różnych poziomach, w różnych obszarach. Musimy coś z tym zrobić jako społeczeństwo, żeby sytuacja się poprawiła – mówi Sylwester Oracz.

Szkolenie komisji wyborczych

To jest rzecz, która kuleje u nas od lat. Wydaje się nam, że z jednej strony członkowie komisji wyborczych czują potrzebę, żeby być lepiej przygotowani. Z drugiej strony nie widzą oczekiwania władz samorządowych i organów wyborczych do tego, żeby brali udział w szkoleniach. Na pewno wyszkolenie członków komisji jest konieczne. Jest to rzecz, która w Polsce odbiega od tego, co jest przyjętym standardem międzynarodowym. Nie możemy zostawiać wszystkich problemów na barkach osób, które mają do czynienia pierwszy raz z wyborami albo wcześniej miały do czynienia z innymi wyborami, które przebiegają w innym kontekście legislacyjnym. Nie możemy oczekiwać jako społeczeństwo, jako organy wyższe na nad komisjami, że wszystko przebiegnie zgodnie z obowiązującym prawem, przebiegnie sprawnie – dodaje Oracz.