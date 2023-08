Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest Przemysław Musialski, profesor informatyki w New Jersey Institute of Technology, lider grupy badawczej: Grafika Komputerowa w IDEAS NCBR.

Czy nie ma pan też już dosyć mówienia i słuchania o sztucznej inteligencji?

Zależy, z jakiej perspektywy się na to patrzy. Jak bym widział to jako zagrożenie, to może miałbym dosyć. Jako naukowiec widzę to jako szansę, którą trzeba wykorzystać. Trzeba nad nią aktywnie pracować, wyniki pracy, będą zależne, od tego, co my zrobimy – mówi Przemysław Musialski.

W świecie informatyki, świecie nauki to się rozróżnia. Grafika komputerowa tak zwana computer graphics po angielsku to jest dziedzina informatyki. Zajmuje się badaniem i rozwijaniem algorytmów, będących częścią oprogramowania software, takiego jak na przykład Photoshop czy AutoCAD, które jest stosowane w dziedzinie kryjącej cały graficzny kontent. Ja bym chciał takie rozróżnienie zrobić, że mamy computer graphics jako dziedzinę naukową i mamy tak graphics design. To jest ta kreatywna dziedzina, która używa algorytmów, które my opracowujemy do tworzenia kontentu w kreatywny sposób – dodaje Musialski.