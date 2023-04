Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony" jest dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, CEO i lider grupy badawczej w IDEAS NCBR.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Jakie są rodzaje sztucznej inteligencji?

Czy sztuczna inteligencja jest niebezpieczna?

Sztuczna inteligencja – definicja.

Dla mnie taka najbardziej użyteczna to rozwiązania informatyczne, algorytmy, które naśladują rzeczywistą inteligencję. W tej definicji łączy się to, że to nie musi być prawdziwa inteligencja. To, co tworzymy, to, o czym słyszymy to, są algorytmy, które starają się nas naśladować, ale jeszcze w tym momencie nie są tak bardzo inteligentne. Raczej udają inteligencję - mówi Piotr Sankowski.

To, co rzeczywiście się wydarzyło w ostatnich latach od strony naukowej w rozwoju sztucznej inteligencji to, są tak zwane ogromne modele języka naturalnego. One jeszcze nie są inteligentne. To są modele, które mówią, jak wygląda język, w jaki sposób wygenerować kolejne słowo. Okazało się teraz, że one po prostu świetnie działają. Jak zbudujemy bardzo duże modele, poświęcimy bardzo dużo pieniędzy na ich wytrenowanie, to nagle okazuje się, że one prawie tak dobrze albo równie dobrze, jak człowiek wypowiadają się, czy odpowiadają na nasze pytania. Rzeczywiście sprawiają wrażenie inteligentnych, bo jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, żeby to był jakiś rodzaj samoświadomości, czy takiej prawdziwej inteligencji - dodaje Sankowski.

