Co to jest kapsułka endoskopowa?

– Kapsułka endoskopowa jest to mała kapsułka, która wymiarami nie odbiega od tradycyjnych witamin, czy suplementów diety. Jest to kapsułka z kamerą, która po połknięciu wykonuje kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. Przechodząc przez cały odcinek układu pokarmowego, zaczynając od przełyku, potem żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego. Te dane są następnie przesyłane do urządzenia mobilnego, a z urządzenia mobilnego do platformy, gdzie mają do nich dostęp lekarze i tam nasze algorytmy do sztucznej inteligencji zajmują się analizą do automatycznej detekcji zmian patologicznych i usprawnia to proces diagnostyczny przez lekarzy. Badanie można przeprowadzić całkowicie zdalnie, również w warunkach domowych. – mówi Maciej Wysocki.

Jakie badania może zastąpić kapsułka endoskopowa?

– Mówimy tutaj o tradycyjnych badaniach endoskopowych pokroju gastroskopii, kolonoskopii, czyli tych najbardziej inwazyjnych. Tutaj trzeba podkreślić, że tradycyjna endoskopia oprócz typowej wartości diagnostycznej zajmuje się również zabiegami, w tym momencie przykładowo jeśli podczas badania wyjdzie jakieś krwawienie, lekarz automatycznie to krwawienie tamuje, czy też w przypadku zmian złośliwych, które są zero-jedynkowe, że jest to np. jakiś polip od razu mogą zostać usunięte, co też sprawia, że często podczas jednego badania mamy do czynienia z zabiegami, w tej chwili w naszej technologii biopsja, czyli pobranie wycinków do badań histopatologicznych, nie jest możliwa, ale z punktu widzenia stricte tych wartości diagnostycznych, czyli obrazowani układu pokarmowego można to porównać do tradycyjnych badań endoskopowych – dodaje Maciej Wysocki.

