Handel ludźmi w XXI wieku

– Wydaje się, że to problem który dotyczy starożytności, kiedy pierwszy raz usłyszałam o niewolnictwie, handlu ludźmi automatycznie pomyślałam o starożytnym Egipcie. Niestety problem istniej obecnie i jest większy niż kiedykolwiek. Handel ludźmi to nie jest mały problem, jeśli chodzi o działalność przestępczą to jest to drugi pod względem wielkości sektor. Do niedawna kolejność była następująca: narkotyki, broń handel ludźmi; obecnie handel ludźmi jest zaraz za narkotykami – mówi Karolina Dudzic.

Reklama

Jak wygląda handel ludźmi?

– Często kiedy ludzie myślą o tym, jak wygląda handel ludźmi wyobrażają sobie sytuację kiedy ktoś wchodzi do ich domu, celuje do nich z pistoletu, wyprowadza ich i wywozi. Osoba uprowadzona krzyczy, nie chce iść z napastnikiem. Prawda jest taka, że w ten sposób dzieje się bardzo rzadko. Najczęściej odbywa się to przez Internet. Teraz coraz częściej poznajemy ludzi przez Internet i dochodzi do spotkania. Ktoś kogoś do siebie zaprasza, a kiedy osoba przyjeżdża do miejsca, które wydaje się bezpieczne np. Hiszpanii okazuje się, że wpadła w pułapkę – dodaje Dudzic.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Karolina Dudzic - Fundacja A21, Operations Coordinator in Poland