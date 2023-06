Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Jacek Grzeszak, Minds&Roses.

Raport „Customer Journey 2023: Poszukiwanie i zakup produktów online” był przygotowany we współpracy z allegro. Podróż konsumencka to jest jeden z rodzajów metodologii badania i sposobu myślenia o badaniu konsumentów. Badanie przez decyzje zakupowe traktowane jak podróż. Od pomysłu o zakupie do porównania ofert, do wybrania konkretnej oferty i do zakupu. Zaczyna się na dwa sposoby. Jeden sposób najpopularniejszy to marketplace’y i tutaj króluje allegro. A drugi sposób to jest Google, czyli domyślny sposób rozpoczynania korzystania z internetu bardzo wielu osób za każdym razem. Wiele osób, jeśli chce wejść na jakąś stronę, to często wpisuje w wyszukiwarce Google. Tak samo w Google wpisuje to, co chcą kupić i to jest początek drogi zakupowej – mówi Jacek Grzeszak.

Google jest cały czas podstawowymi wrotami do Internetu, niezależnie od wieku. To też kwestia, chociażby urządzeń z Androidem. Mówimy coraz bardziej o zakupach, nie tyle przez Internet, ile zakupach mobilnych. Cała sfera internetowa przenosi się na naszej kieszeni, do naszego telefonu, więc tam Google rządzi niepodzielnie – dodaje Grzeszak.