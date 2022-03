Reklama

Uchodźcy z Ukrainy – pierwsze kroki w Polsce

– Pierwszym krokiem, który jest konieczny do podjęcia jest udanie się do urzędu miasta w celu uzyskania numeru pesel. Powiedziałam urząd miasta natomiast pesel jest nadawany przez organ wykonawczy gminy, w każdym mieście jest to wyodrębniona placówka i jest oczywiste gdzie po pesel należy się udać. Numer pesel jest to stricte niezmienny numer identyfikacyjny, który pozwala pozwala identyfikować daną osobę. Oprócz tego ma pewne funkcje, np. osoby posiadające pesel mogą uzyskiwać świadczenia socjalne; mogą takie osoby także założyć profil zaufany, skorzystać z usługi e-recepta. Numer pesel pomoże tym z obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski i nie uzyskali potwierdzenia wjazdu do Polski w paszporcie lub innym dokumencie – mówi Katarzyna Konstanty.

– Odmowa nadania numeru pesel może być spowodowana wadliwą fotografią nie spełniająca wymogów fotografii biometrycznej, nie pobraniem odcisków palców, potwierdzeniem tożsamości na podstawie oświadczenia bez dokumentów i okaże się w przyszłości, że to oświadczenie nie jest zgodne z prawem ponieważ wcześniej wjechał do Polski w oparciu o dokument, którego nie przedłożył urzędnikowi w chwili ubiegania się o pesel – dodaje Konstanty.

Katarzyna Konstanty – adwokat wyspecjalizowana w obsłudze spraw spornych, które prowadzi od etapu negocjacji do egzekucji. Jej specjalizację zawodową stanowią cywilne i gospodarcze procesy sądowe, wśród których dominują spory budowlane, wymagające specyficznej wiedzy techniczne, technologicznej i doświadczenia.