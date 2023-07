Deficyt budżetu państwa to tylko 12 proc. prawdy o finansach publicznych? Co zrobić, by były one przejrzyste? Czy obraz Picassa może być załącznikiem do ustawy budżetowej?

Deficyt budżetu państwa to tylko 12 proc. prawdy o finansach publicznych? Co zrobić, by były one przejrzyste? Czy obraz Picassa może być załącznikiem do ustawy budżetowej? O tych sprawach rozmawiamy z dr Sławomirem Dudkiem, prezesem Instytutu Finansów Publicznych, byłym dyrektorem departamentu polityki makroekonomicznej w MF, adiunktem SGH. W drugiej części (34:55) zastanawiamy się m.in. czy po wyborach

października nie czekać nas będą kolejne - np. w lutym 2024 roku. Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.