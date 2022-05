Reklama

Kim jest Pan Ba?

– Moja żona tak na mnie mówi. Mam na nazwisko Baszun, a teraz po ślubie Golor-Baszun, bo przyjęliśmy po ślubie to samo nazwisko, łączone. Natomiast ona zawsze mówiła Pan Ba i stwierdziłem, że to świetny pseudonim artystyczny. Ukryłem się pod nim i to jest też nazwa mojej działalności solowej ponieważ jestem także współliderem zespołu Retrospektakl i tam figuruję zawsze jako Alek Baszun – mówi Aleksander Golor-Baszun.

– Wierzę w muzykę, która poszukuje, na takiej też się wychowałem – Led Zeppelin, późny The Beatles, wczesny Genesis, to były takie bardzo głębokie poszukiwania muzyczne. Lubię kiedy muzyka to nie zupa i drugie, jak to kiedyś powiedział Wojaczek, tylko coś więcej. Czy te czasy nie są chłonne na tego typu twórczość? Wydaje mi się, że wciąż są – dodaje Aleksander Golor-Baszun.

Aleksander Golor-Baszun – warszawski autor piosenek, poeta, producent muzyczny, wokalista i multiinstrumentalista, a od wielu lat jeden z liderów i współautorów w zespole Retrospektakl.