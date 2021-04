Na piątek, 16 kwietnia 2021, zapowiadana jest premiera albumu „Stan rzeczy”. Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście „DGPtalk: Mistrzowie popkultury” jest Gutek – muzyk, autor tekstów, przez wiele lat wokalista zespołu Indios Bravos. Znany także z licznych współprac artystycznych, m.in. z: Paktofoniką, Abradabem, happysad czy Olafem Deriglasoffem. W grudniu 2017 roku Gutek rozpoczął swój autorski projekt, który zaowocował płytą „Stan rzeczy”. Jak powstawała? Co wpłynęło na jej ostateczny kształt? Jak Gutek zmieniał się przez trzy dekady obecności na scenie muzycznej? Posłuchajcie!

O PŁYCIE „STAN RZECZY”

Do tej pory byłem zawsze częścią jakiegoś projektu lub byłem zapraszany do featuringu, gdzie już była muza gotowa, jakiś pomysł i musiałem tylko dopisać swoją zwrotkę lub refren. W przypadku Indios Bravos też duża część twórczości wychodziła spod pióra Piotrka [Banacha] i on przynosił gotowe piosenki, gdzie ja miałem tylko rolę interpretatora. Owszem, tam jest parę tekstów moich, jednak to Piotrek miał tam najwięcej do powiedzenia. […] Dopiero, kiedy postanowiliśmy odpocząć od tego rytmu indiosovego, od naszej rutyny, zacząłem swoje poszukiwania co ja chcę robić, co powinienem przedsięwziąć, żeby nie zniknąć. Pomysły były różne. […] Chciałem odpowiedzieć na pytanie: „co by było, gdyby zrobił sam?? Płyta „Stan rzeczy” jest właśnie odpowiedzią na to. Odpowiedzią, co potrafi i co może w tej chwili Gutek.

O MUZYCZNYCH INSPIRACJACH

Nigdy nie chciałem być tak mocno zakorzeniony w jednym gatunku. Moje kolaboracje z hip-hopem też raczej polegały na tym, że ja tam wnosiłem coś nie do końca hip-hopowego. Śpiewałem refreny, często to nie była taka struktura rymowana. Może z Abradabem mi się zdarzało tak gęściej coś napisać. Ale poza tym, wydaje mi się, że zawsze byłem po prostu wrażliwy muzycznie i szukałem inspiracji nie tylko w reagge, nie tylko w hip-hopie. Uwielbiam tak samo starą muzykę amerykańską hippisowską. Lubię blues, lubię jazz, lubię R&B, lubię rocka, lubię indie, lubię etno i world music. Wszędzie tam odnajduję rzeczy, które bardzo mi pasują i nie wyobrażam sobie zamknąć się w ramach jednego gatunku.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!