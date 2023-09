Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Kamil Gancarz, BITFOLD.

Nazwa Bitfold pochodzi od amerykańskiego billfold, czyli po prostu portfel. Nasz będzie przechowywał waluty, będzie przechowywał cyfrowe dokumenty, cyfrową tożsamość. W nowym, cyfrowym świecie, w którym mamy duże problemy z bezpieczeństwem i powszechne są kradzieże tożsamości, potrzebujemy mieć bezpieczeństwo. Dlatego portfel na cyfrowe aktywa, bo nie tylko będą to waluty, ale też nieruchomości, instrumenty finansowe takie normalnie notowane na licencjonowanych giełdach, cyfrowa tożsamość, klucze do samochodu, bukowanie hotelu, a potem otwieranie pokoju czy boarding samolotu. To wszystko oczywiście w sytuacji, kiedy już też przepisy prawne będą na to pozwalać – mówi Kamil Gancarz.

Telefony komórkowe wielokrotnie są hackowane. Ciągle słyszymy o programach typu pegazus. Słyszymy o kradzieżach z naszych rachunków bankowych dlatego, że ktoś użył naszego loginu, hasła, wyłudził od nas dane. Posługujemy się dzisiaj smartfonami i komputerami, laptopami i non stop jesteśmy narażeni na ataki hackerskie i kradzież tożsamości. Dzisiaj jesteśmy daleko w świecie cyfrowym, w stosunku do tego, do jakich narzędzi mamy dostęp, to nasze rozwiązania sprzętowe polegające na telefonie komórkowym są niewystarczające. A problem robi się jeszcze większy, kiedy zaczynamy mówić o walutach cyfrowych, które są w technologii blockchain, czyli zdecentralizowanego, rozproszonego rejestru danych, w którym nie ma często tak zwanej zaufanej trzeciej strony. Nie ma banku, który odda nam pieniądze, nie ma firmy ubezpieczeniowej, która ubezpieczy nam daną transakcję. Oczywiście w tych przestrzeniach będą powstawać rozwiązania związane z zabezpieczaniem czy ubezpieczeniami, ale na koniec dnia to my odpowiadamy za transakcje wykonane przy użyciu naszego klucza prywatnego. Dlatego też w nowym, zmieniającym się świecie potrzebujemy nowego interfejsu, który pozwoli nam mieć dostęp do tego świata. To jest takie nasze okno na cyfrową rzeczywistość, gdzie przechowujemy majątek – dodaje Gancarz.