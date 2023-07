Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Cezary Maciołek, Prezes Grupy Progres.

Nowi pracownicy z emigracji

Nasz kraj, nie tylko nasz, bo kraje Europy Zachodniej, szczególnie rozwinięte od wielu lat borykają się z ujemnym przyrostem naturalnym, jak również ze starzejącym się społeczeństwem. W konsekwencji powoduje to duże braki ludności w wieku produkcyjnym, a więc osób, które mogą zasilić rynek pracy. Szacuje się, że do 2035 roku grupa osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o dwa miliony, a do 2050 ubędzie między pięć a sześć milionów osób. To jest spore wyzwanie dla przedsiębiorców, dla gospodarki. Biorąc pod uwagę ambicje Polski jako kraju, który umiejscowiony w centralnej części Europy ma swoje aspiracje, żeby stać się, rynkiem znacznie szybciej rozwijającym się i przyciągającym zarówno inwestorów, jak i kandydatów, nie mamy wyjścia. W zasadzie jesteśmy zmuszeni na emigrację – mówi Cezary Maciołek.

To jest ostatni dzwonek na to, żeby otworzyć się w rozumieniu organizacyjnym, mentalnym na pracowników z Azji. Tutaj jest duże pole do tego, aby naprawdę solidnie edukować przedsiębiorców, z czym to się wiąże, obalać pewne mity, bazować ta faktach. Przedstawiać konkretne liczby, co się stanie albo co się może stać, jeżeli nie zaczniemy działać już dzisiaj – dodaje Maciołek.