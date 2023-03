Czy w Polsce powszechne są spory z Krajową Administracją Skarbową?

Czy spory są potrzebne czy trzeba ich unikać?

Jak się do ewentualnych sporów ze skarbówką przygotować?

Wśród polskich przedsiębiorców pokutuje takie przekonanie, że dobre zarządzanie podatkami to święty spokój na tym odcinku frontu. Trzymanie urzędników Krajowej Administracji Skarbowej jak najdalej, ewentualnie zaspokajanie ich potrzeb, jeżeli chodzi o informacje, dokumenty w jak największym stopniu. Gdy tylko pojawia się jakieś pierwsze zapytanie, pierwszy kontakt z przedsiębiorcom to starają się rzeczywiście zarzucić urzędnika masą informacji, masą dokumentów, licząc na to, że w ten sposób zyskają święty spokój, który wydaje się najlepszą strategią na koegzystowanie ze skarbówką – mówi Przemysław Powierza.

Przygotujcie się na spór, czyli zacznijcie rozmawiać ze skarbówką tak często jak się da, korzystać z tych okazji, które się nadarzają, ale po to, żeby poznać stanowisko drugiej strony, żeby wiedzieć na co być gotowym. Żeby się przekonać z czasem przy każdej nadarzającej się okazji czy moje własne stanowisko, mój sposób rozwiązania danego problemu podatkowego, czy mój sposób rozliczenia podatkowego jest tym prawidłowym - dodaje Przemysław Powierza.

