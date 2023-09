Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie objęło naprawdę dużą próbę nastolatków i ich rodziców. Wśród rodziców i dzieci badaliśmy z jednej strony obiektywną wiedzą ekonomiczną. Zadawaliśmy proste trzy pytania, to nie był długi test, ale takie pytania, które w badaniach pozwalają dosyć dobrze ocenić, na ile faktycznie badani mają podstawową wiedzę ekonomiczną. Drugim elementem było zapytanie, zarówno młodych ludzi, jak i rodziców o to, jak oni sami oceniają swoją wiedzą finansową. Czyli subiektywne poczucie dotyczące tego jaką wiedzą finansową mam. Wyniki dotyczące subiektywnej wiedzy ekonomicznej nie są specjalnie zaskakujące. Od wielu lat obserwujemy w różnych badaniach to, że raczej Polacy zarówno dorośli, jak i młodzi ludzie oceniają swoją wiedzę niezbyt wysoko – mówi Agata Trzcińska.

Niecałe 27% rodziców ocenia swoją wiedzę finansową jaką dużą, około 50% procent ocenia swoją wiedzę jako średnią. Mamy nadal spory odsetek osób, które oceniają ją jako stosunkowo niską. Młodsi nastolatkowie oceniają swoją wiedzą finansową gorzej niż starsi. Może wynikać to z tego, że starsi nastolatkowie (16 18 lat} już są w trakcie albo po zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, być może stąd większe przekonanie, że mają lepszą widzę – dodaje Trzcińska.