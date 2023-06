Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Marcin Kinderman, dyrektor ds. User Experience w banku Credit Agricole.

Dostęp dla wszystkich klientów do bankowości elektronicznej oraz mobilnej jest dziś rynkowym standardem. Jest wygodny, prosty i bezpieczny. Osoby z niepełnosprawnością wzrokową mają wyższe wymogi. Bankowość mobilna oraz e-bankowość Credit Agricole są przystosowane do współpracy z screen readerami, które obsługują urządzenia elektroniczne. Dotyczy to klientów korzystających z systemu Android, jak i iOS.