Reklama

Reklama

System kaucyjny

– System kaucyjny to jest coś co już było, co się sprawdzało. System kaucyjny to jest zachęta dla konsumenta do tego, żeby opakowanie, które zużyje po wykorzystaniu produktu oddał. Dzięki temu to opakowanie na pewno trafi do recyklingu. Dzisiaj konsument może przekazać to opakowanie do recyklingu, wrzucając je do kosza selektywnej zbiórki, aczkolwiek nie musi tego zrobić. System kaucyjny przez to, że dajemy wartość opakowaniu, czyli w momencie, kiedy kupujemy produkt wraz z opakowaniem płacimy kaucję, czyli taki zastaw, że jeśli zwrócimy to opakowanie to dostaniemy pieniądze z powrotem, czyli jest to motywacja dla nas żebyśmy to opakowanie oddali z powrotem, dzięki temu opakowanie trafi tam gdzie powinno trafić, a my nie będziemy biedniejsi o wartość tej kaucji – mówi Andrzej Grzymała.

Butelki zwrotne, a system kaucyjny

– System butelek zwrotnych u nas działa. Browary dosyć aktywnie prowadzą taki system i jest to dzisiaj możliwe. Mówiąc o systemie, który będzie tworzony, mówimy o systemie zbiórki opakowań jednorazowych. Dlaczego ten system działał, a teraz nie działa? To już są kwestie związane najprawdopodobniej z naszą konsumpcją. Przeszliśmy okres transformacji i nagle pojawiły się butelki jednorazowe, przeszliśmy w bardziej komfortowy sposób życia, ponieważ oddanie tego opakowanie wymaga jednak jakiegoś wysiłku – dodaje Grzymała.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Andrzej Grzymała – prezes Reverse Logistics Group Polska