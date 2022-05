Reklama

Reklama

Targi CSR: odpowiedzialny biznes, zrównoważony rozwój

– Targi społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, tych wszystkich sformułowań, terminów którymi określamy to, co firmy robią na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności, rynku pracy, to w jaki sposób wykonują unijne wymogi dotyczące tzw. taksonomii, czyli wszytko to, co dotyczy działań biznesu nierzadko wykraczających stricte poza regulacje prawne. Będziemy mówili też o tym, co biznes robi w odpowiedzi na oczekiwania społeczne, w jaki sposób wychodzi poza tzw. business as usual, w jaki sposób odpowiada na wyzwania współczesności – mówi Miłosz Marchlewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Zrównoważony rozwój, czy odpowiedzialność biznesu to nie są tylko jakieś modne hasła, to nie są tylko elementy dodane do tzw. core biznesu, to jak najbardziej kwestie w jaki sposób się firma chce się rozwijać, w jaki sposób chce budować przewagę konkurencyjną. Można też zapytać w inny sposób. Czy firma chce tracić, czy firma chce nie nadążać, czy firma chce skutecznie przestać konkurować z innymi przedsiębiorstwami, odpuszczając, czy rezygnując z tego aby dzięki strategiom CSR swój biznes rozwijać i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania rynku, konsumentów, a z drugiej strony, czy chce być atrakcyjnym pracodawcą, pozyskiwać talenty – dodaj Marchlewicz.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Miłosz Marchlewicz – Forum Odpowiedzialnego Biznesu