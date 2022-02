Reklama

Bielizna seksowna, czy erotyczna

Jesteśmy producentem bielizny seksownej i erotycznej. Nasza firma jest obecna w 64 krajach, granica między seksownością, sensualnością i erotyzmem jest bardzo delikatna. W niektórych przypadkach, w niektórych krajach bardziej delikatnym sformułowaniem jest „bielizna erotyczna” niż „bielizna seksowna”. Na pewno jest to bielizna zmysłowa, która ma podkręcać atmosferę w sypialniach i nie tylko. W dobie tindera można zaobserwować, że tego typu bieliznę można także nosić na co dzień – opowiada o firmie jej produktach Joanna Kuzdak - prezeska Amocarat Sp z o.o., właściciela marki Obsessive.

Kto kupuje bieliznę erotyczną?

Naszymi klientami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Podział jest bliski 50% na 50%. Warto zwrócić uwagę na zmiany w tym zakresie w ostatnich latach. Kiedyś to głównie mężczyźni kupowali kobietom tego rodzaju bieliznę. Dzisiaj dziewczyny nie czekają kiedy dostaną prezent na walentynki, czy rocznicę ślubu tylko chcą być seksowne i czuć się seksowne na co dzień. Jeśli chodzi o wiek to dużo zależy od kraju. Jednak nasze doświadczenia pokazują, że nie ma granic wiekowych – charakteryzuje klientów Joanna Kuzdak.

Joanna Kuzdak - prezeska Amocarat Sp z o.o.