„Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza” to cykl podcastów w ramach DGPTalk Obiektywnie o biznesie, w których wieloletni prezes Związku Banków Polskich opowiada o systemie bankowym. W drugim odcinku Szymon Glonek pyta o okres przemian okrągłostołowych oraz o sam moment powstania Związku.

Okrągły stół

Traktuję Okrągły Stół i sposób porozumiewania się przy Okrągłym Stole, jako jeden z największych sukcesów polskiej historii. To, że byłem obserwatorem, czy nosiłem te przysłowiowe papiery, bo byłem jednym z sekretarzy stolika związkowego Okrągłego Stołu, to była wielka, nie tylko przygoda, ale wielka lekcja. W tyglu okrągłostołowym poznałem wielu wspaniałych ludzi z różnych stron sceny politycznej. To, co wszystkich cechowało, to chcieli, żeby Polska była demokratycznym krajem. Żeby Polska była krajem wolnej gospodarki, żeby talenty Polaków nie były marnowane. Żeby środki wypracowywane wspólnie były jak najlepiej wykorzystywane – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

W jakim celu powstał Związek Banków Polskich?

Związek powstawał po to, by reprezentować banki, ale w interesie gospodarki narodowej. To niezmiernie ważne i muszę powiedzieć, że przez cały okres mojej działalności w Związku Banków Polskich ciągle to przypominałem. Nie chodzi o to, żeby banki miały się dobrze i dobrze funkcjonowały. Chodzi o to, by klienci indywidualni, klienci instytucjonalni, jak i kraj z faktu dobrego funkcjonowania banków odnosił korzyści. Tak się złożyło, że na pierwszym posiedzeniu zarządu, któremu przewodniczył pan prezes Marian Krzak, przeprowadzono dyskusje, komu by można było zaproponować kierowanie biurem Związku Banków Polskich i zwrócono się do mnie z taką propozycją. Zostałem dyrektorem Biura Związku Banków Polskich – wspomina Pietraszkiewicz.

Część osób miała wątpliwości co do funkcjonowania związku banków. W samym środowisku bankowym niektórzy mówili tak: „jak to każdy członek w związku banków ma jeden głos i ten mały bank spółdzielczy, lokalny i ten wielki bank typu PKO BP czy Bank Śląski”. To były poważne wątpliwości. Taka jest istota izb gospodarczych. Były też wątpliwości innej natury, powiedziałbym prawie filozoficzne. Byliśmy w mono banku parę lat wcześniej i ktoś nam proponuje znowu założenie instytucji integrującej, tego się niektórzy ludzie bali – dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz.

Krzysztof Pietraszkiewicz, ekonomista, bankowcem, prezes Związku Banków Polskich w latach 2003 – 2023.