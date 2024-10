Publikujemy dzisiaj – w ramach naszej akcji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” – specjalne wydanie Dziennika Gazety Prawnej. Właściciele firm i doświadczeni menedżerowie rozmawiają i piszą o gospodarce. Zwykle to my, dziennikarze, informujemy i analizujemy wszystko, co się w niej dzieje. Jednak raz w roku oddajemy łamy w całości tym, którzy ją tworzą i rozwijają – a więc tym, którzy znają ją najlepiej. I jak nikt potrafią odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, żeby była silna, konkurencyjna, stabilna, nowoczesna, żeby zapewniała nam wszystkim – bo przecież o to w gruncie rzeczy chodzi – dobre „dziś” i jeszcze lepsze „jutro”.

Wydanie specjalne to po kilku tygodniach publikowania tekstów i wywiadów oraz organizowania rozmaitych debat i spotkań ostatni tak silny akcent w tegorocznej edycji NPBP. Ale w gruncie rzeczy nigdy tej akcji nie wygaszamy. Przez cały rok gospodarka jest dla nas priorytetem. Przez cały rok powtarzamy też: biznes ma – musi mieć – głos. Jego wiedza i doświadczenie, należy brać pod uwagę. Jego postulaty i argumenty powinny być znane i dyskutowane. Znaleźć je można w każdym z publikowanych dziś tekstów.

Kilka tygodni temu, zainspirowany rozmową z prezesem Maspexu Krzysztofem Pawińskim, pisałem, że najlepsze pięć minut jest – a właściwie może być – jeszcze przed nami, przed polską gospodarką, a więc i przed Polską. Dziś po lekturze tekstów, które znajdą Państwo na kolejnych stronach, jestem gotów to powtórzyć. Mamy wielką szansę pójść szybko dalej i osiągnąć bardzo wiele w kwestii m.in. rozwoju najnowocześniejszych technologii, cyfryzacji i AI (czytaj wywiad A6–7 oraz teksty A8–14), transformacji energetycznej i wzmocnienia rodzimego przemysłu (czytaj m.in. A30–32), poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwoju sektora MŚP (czytaj m.in. A18–19).

Co trzeba zrobić? Tu znów mógłbym odesłać do tekstów z dzisiejszego wydania – przykładowo pisze o tym klarownie Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan (A5). Będzie to zapewne temat niejednej dyskusji podczas rozpoczynającego się dziś Europejskiego Forum Nowych Idei. Analizują to – w kontekście m.in. trudności na rynku pracy, legislacji, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, nadmiernego zbiurokratyzowania i przeregulowania gospodarki, braków w edukacji i w wymiarze sprawiedliwości – niemal wszyscy autorzy, goszczący na naszych łamach (A2–36).

Dziennik Gazeta Prawna za kilka dni, 22 października, obchodzi 30. urodziny.

Od tylu lat codziennie towarzyszymy polskim przedsiębiorcom. Zawsze z przekonaniem, że nie ma przyszłości – lepszej przyszłości – bez przedsiębiorczości. I zawsze z wiarą, że – mimo iż za nami wyjątkowo dynamiczny rozwój i spektakularne sukcesy, które trudno powtarzać – najlepsze pięć minut wciąż jest przed nami. ©℗