Czasy mamy bardzo niespokojne. Wskutek wojny, a wcześniej pandemii, pozrywały się łańcuchy dostaw, drożeją surowce, energia, etc. Jak to się przekłada na branżę tworzyw sztucznych?

Trzeba rozdzielić producentów surowców od przetwórców tworzyw. Do tej pierwszej grupy należą np. PKN Orlen, Grupa Azoty Tarnów, czy Anwil. Takich firm w Europie jest około 20. To bardzo duże przedsiębiorstwa z wielkim kapitałem, zatrudniające wielu pracowników. Posiadają ogromne instalacje, w których wytwarzają surowiec, jako jeden z produktów procesu rafinacji ropy naftowej. To właśnie ten surowiec, czyli polimery w postaci proszku lub granulek, trafiają do przetwórców tworzyw sztucznych.