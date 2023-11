W rejestrze projektów, które zostały wniesione do Sejmu, został wymieniony projekt ustawy obniżającej VAT na żywność z 5 do 0 proc. Obniżona stawka ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 r.

W rejestrze projektów, które zostały wniesione do Sejmu, został wymieniony projekt ustawy obniżającej VAT na żywność z 5 do 0 proc. Obniżona stawka ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 r. Na stronach sejmowych znalazła się informacja, że w poniedziałek został wniesiony projekt ustawy, obniżający VAT na żywność z 5 do 0 proc. Wniesienie projektu podczas konferencji prasowej w Sejmie zapowiadał w poniedziałek rano wiceminister finansów i poseł PiS Artur Soboń. Projekt został złożony jako przedłożenie poselskie. Według projektu, obniżona stawka miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Z projektu wynika, że z obniżonej stawki nie mogłaby korzystać żywność importowana. „Utrzymanie obniżonej stawki VAT na podstawową żywność pomoże społeczeństwu w realnej walce z inflacją. Czasowa redukcja stawek VAT na te towary, w przypadku pełnego przeniesienia obniżek stawek VAT na ich ceny, efektywnie powinna pozwolić na utrzymanie cen tych towarów na obecnym poziomie" – napisali autorzy projektu w uzasadnieniu. Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzone od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrost cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. (PAP) autor: Marek Siudaj ms/ drag/ Adrian Borek