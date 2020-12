Resort przypomniał, że dotychczas najwyższa dzienna liczba zgonów osób zainfekowanych wynosiła 95, a służby medyczne odnotowały ją pomiędzy czwartkiem a piątkiem.

Ministerstwo zdrowia Portugalii szacuje, że do niedzielnego popołudnia w całym kraju wskutek infekcji koronawirusem zmarło 5559 osób. Resort przekazał, że wśród zmarłych podczas ostatnich 24 godzin były dwie osoby w wieku poniżej 40 lat, co wcześniej należało do rzadkości.

Od soboty liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem wyniosła 4 tys., a łącznie w całym kraju stwierdzono już blisko 349 tys. infekcji. Dobę wcześniej zanotowano niewiele ponad 4,4 tys. zakażeń.

Jednym z potwierdzonych w ostatnich godzinach ognisk infekcji SARS-CoV-2 był lizboński szpital Capuchos. Wśród 22 osób zakażonych wirusem są zarówno pacjenci, jak i przedstawiciele personelu szpitalnego.

Od soboty liczba pacjentów w szpitalach całego kraju wzrosła o 64, do ponad 3,1 tys., a także zainfekowanych leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Liczba tych ostatnich w ciągu doby zwiększyła się o 10, do 513.

Według portugalskich służb medycznych do niedzielnego popołudnia przymusową kwarantanną w ramach epidemii koronawirusa objęto ponad 74 tys. osób.