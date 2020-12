Jak przekonywał decyzja ta została podjęta po szeregu konsultacji z lekarzami. "Chcemy maksymalnie skupić się na bezpieczeństwie pacjentów" - mówił Dworczyk.

Szef KPRM podkreślił, że choć do szczepienia będą mogli kwalifikować wyłącznie lekarze mający uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie Polski, to same szczepienia będą mogli wykonywać pozostali przedstawiciele personelu medycznego, w tym pielęgniarki i ratownicy.