Od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 17 123.

Ok. 20 700 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 779 500 - informuje RKI.

Z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w RFN stwierdzono dotychczas 1 094 678 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 17 177 osób zmarło w związku z Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 63,8 mln zakażeń i ponad 1,47 mln zgonów.

W ubiegłym tygodniu kanclerz Angela Merkel ogłosiła, po siedmiogodzinnych rozmowach z premierami 16 krajów związkowych, przedłużenie do początku stycznia obowiązujących obecnie restrykcji, w tym zamknięcie barów i restauracji, klubów fitness i placówek kulturalnych oraz ograniczenie liczby uczestników prywatnych spotkań.

Zamknięte będą też stacje i wyciągi narciarskie, a dostęp do sklepów ograniczony w zależności od ich powierzchni. (PAP)

