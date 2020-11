Dworczyk w telewizji wPolsce.pl był pytany o szczepionki na koronawirusa i to, czy będą one obowiązkowe.

"My od początku, kiedy jest dyskusja na temat szczepień podkreślamy, że będą to szczepienia absolutnie dobrowolne. Natomiast będziemy zachęcali wszystkich do tego, aby wziąć udział w tym szczepieniu, aby się zaszczepić" - podkreślił.

Minister dodał, że to najsilniejszy oręż w walce z epidemią. "Dzisiaj, jak wiemy jedynym skutecznym orężem jest ograniczenie kontaktów społecznych, ograniczenie mobilności, a to ma poważne konsekwencje gospodarcze. W związku z tym jedynym wyjściem jest nabranie odporności, a do tego niezbędne jest szczepienie" - mówił Dworczyk.

"W związku z tym planujemy duże kampanie profrekwencyjne, które będą wyjaśniały wszystkie wątpliwości, pytania, które się pojawiają jeśli chodzi o szczepionkę na koronawirusa" - zapowiedział. Jak dodał celem tych akcji będzie zachęcanie Polaków do masowych szczepień.

Dworczyk poinformował ponadto, że premier Morawiecki w tym tygodniu "przedstawi założenia programu szczepień". "Te szczepienia będziemy starali się, aby były powszechne, ale oczywiście dobrowolne" - zaznaczył.