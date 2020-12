Od kiedy z paszportem do Wielkiej Brytanii?

Ambasada RP w Londynie poinformowała, że brytyjski rząd, zgodnie z postulatami polskiej służby konsularnej, przedłużył okres, w którym będzie można wjechać do Wielkiej Brytanii za okazaniem dowodu osobistego do 1 października 2021 roku.

Osoby, które posiadają status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia w ramach systemu EU Settlement Scheme lub zezwolenie wydawane pracownikom przygranicznym, będą mogły używać dowodu osobistego w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii co najmniej do 31 grudnia 2025 roku.

Do końca grudnia 2020 roku w kwestiach związanych z roamingiem nic się nie zmieni, będzie obowiązywać unijna dyrektywa Roam Like at Home. Przebywając na terytorium Wielkiej Brytanii z rozmów telefonicznych i Internetu będziemy korzystać na takich samych warunkach jak dotychczas.

Jak uzyskać status osoby osiedlonej oraz tymczasowy status osoby osiedlonej

Aby uzyskać status osoby osiedlonej, składający wniosek musi udowodnić, że przez ostatnie pięć lat przebywał na terenie Wielkiej Brytanii, na Wyspach Normandzkich lub na Wyspie Man każdego roku co najmniej sześć miesięcy.

Jeżeli chodzi o tymczasowy status osoby osiedlonej, mogą uzyskać go osoby, które nie mają pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w momencie składania wniosku. Pobyt osób ubiegających się o taki status musi rozpocząć się przed 31 grudnia 2020 roku, tj. przed końcem okresu przejściowego.

Wniosek o uzyskanie statusu osoby osiedlonej i tymczasowy status osoby osiedlonej można składać do 30 czerwca 2021 roku. Składanie wniosków dla obywateli Unii Europejskiej jest bezpłatne.

Co z bezpłatnym roamingiem?

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania oficjalnie nie będzie należeć do Unii Europejskiej, a to oznacza, że będą musiały zajść zmiany w cennikach. Operatorzy zapewniają, że postarają się znaleźć rozwiązanie, choć bez podwyżki opłat się nie obejdzie.

Od 2021 roku Wielka Brytania będzie w Strefie 2 taryfy Orange. Oznacza to, że:

za 1 minutę połączenia wykonanego do Wielkiej Brytanii zapłacimy 4,94 zł,

za 1 minutę połączenia odebranego zapłacimy 2,02 zł,

za SMS-a wysłanego z Wielkiej Brytanii do Polski - 1,51 zł,

za 1 MB transmisji danych w roamingu zapłacimy 31,76 zł.

Jeżeli chodzi o Play, ta sieć komórkowa przeniesie Wielką Brytanię z „Strefy Euro” do „Strefy 1”.

Oznacza to, że:

za 1 minutę połączenia do Wielkiej Brytanii zapłacimy 2,50 zł,

za SMS-a na numer międzynarodowy 0,60 zł,

za MMS-a na numer międzynarodowy 3,00 zł.

Pobyt Brytyjczyków w Polsce

Przed wygaśnięciem okresu przejściowego, tj. przed 31 grudnia 2020 roku zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce pozostaną bez zmian.

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 roku Brytyjczycy będą mogli uzyskać prawo pobytu w Polsce, jeżeli przed końcem okresu przejściowego korzystali z prawa pobytu, które jest zgodne z prawem unijnym.

Prawo stałego pobytu będzie przysługiwać Brytyjczykom po upływie pięciu lat nieprzerwanego pobytu w Polsce.

Okres przejściowy

Okres przejściowy to czas, w którym Wielka Brytania powinna wdrożyć nowe przepisy do swego ustawodawstwa oraz podpisać deklarację o przyszłych relacjach z Unią Europejską. Obowiązuje od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

W tym okresie UE traktuje Zjednoczone Królestwo jako państwo członkowskie. Obowiązuje swobodny przepływ osób, jednak rząd brytyjski nie ma swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych oraz nie bierze udziału w procesach decyzyjnych UE. Wielka Brytania będzie mogła zawierać nowe umowy i porozumienia, ale będą one mogły wejść w życie po zakończeniu okresu przejściowego.