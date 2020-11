Bilans zgonów jest wyraźnie wyższy zarówno od wtorkowego - o 88, jak od tego ze środy przed tygodniem - o 167. W efekcie drugi dzień z rzędu dobowa liczba zgonów przekracza 600, czyli poziom, który poprzednio był notowany 12 maja. Aż 604 z tych nowych zgonów miało miejsce w Anglii, podczas gdy w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej statystyki są zbliżone do tych z ostatnich dni.

W całym kraju dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 56 533, z czego 49 545 osób zmarło w Anglii, 3588 - w Szkocji, 2446 - w Walii, a 954 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest aż 6914 wyższa od statystyk z wtorku, które jednak były wyjątkowo niskie ze względu na mniejszą liczbę wykonanych testów. Mimo tego wzrostu jest to piąty kolejny dzień, gdy liczba nowych infekcji jest poniżej 20 tys., czyli poziomu, który od połowy października do połowy listopada przekraczany był niemal codziennie.

W efekcie bardzo wyraźne wzrosty w stosunku do bilansu z wtorku nastąpiły we wszystkich częściach kraju: w Anglii wykryto 15 893 infekcje, w Szkocji - 880, w Walii - 907, a w Irlandii Północnej - 533, ale w każdym przypadku są to poziomy dalekie od rekordów.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1 557 007, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 311,7 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już ponad 39,1 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 528 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Według danych z wtorku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 15 898 chorych na Covid-19, co oznacza spadek o 227 w stosunku do poniedziałku.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)