Uważam, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, że trzeba spokojnie porozmawiać, w jaki sposób móc wrócić do kompromisu aborcyjnego, w jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie po tych blisko 28 latach funkcjonowania, bo on uchronił nas od wojny domowej dotyczącej aborcji - powiedział Grzegorz Schetynaźródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Krzysztof Cwik Agencja Gazeta