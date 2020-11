Chodzi o projekty w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. "Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl" - podkreśla KPRM.

Zaznacza, że uwagi do projektu dot. "etapu odpowiedzialności" można zgłaszać do 23 listopada do godz. 20 w temacie maila wpisując "ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI"; uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej - można zgłaszać do 27 listopada godz. 20 - w temacie maila wpisując "ETAP STABILIZACJI".

"Uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada, do godz. 20, w temacie maila wpisując "KWARANTANNA NARODOWA" - podaje KPRM.

Tekst projektów także jest zamieszczony na stronie KPRM.