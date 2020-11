Media informowały w ostatnich dniach, że piosenkarka Edyta Górniak wyraziła pogląd, iż w szpitalach nie leżą chorzy na COVID-19, ale statyści.

"Dziękuję Edycie Górniak za docenienie roli statystów w spektaklu chorzy na COVID-19" – napisał na Twitterze poseł Polaczek.

„Są wśród nas nie tylko statyści, ale wręcz aktorzy, które odgrywają sceny ataków duszenia się, niemożności zaczerpnięcia powietrza czy sceny śmierci i pakowania do worków. Zapraszamy Panią!” – dodał .

Polaczek - śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister transportu - poinformował o zakażeniu koronawirusem w połowie października.

Na wypowiedź Górniak zareagował też m.in. hospitalizowany z powodu koronawirusa były Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. "Pozdrawiam serdecznie ze szpitala Panią Edytę Górniak - +Statysta+ Don Gisu. Ps. Nie życzę Pani, żeby musiała Pani zweryfikować swoje zdanie jako +statystka+. Nie jest to przyjemne i niestety nie wszyscy +statyści+ wychodzą na własnych nogach ze szpitala...” – napisał w mediach społecznościowych Posobkiewicz. Don Gisu to jedno z jego wcieleń, gdy będąc szefem sanepidu nieszablonowo - nagrywając klipy - zachęcał do bycia dawcą narządów i tkanek, propagował szczepienia, edukował o szkodliwości palenia i dopalaczy.

Resort przekazał we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 25 tys. 484 osób; łącznie wykryto dotąd 593 tys. 592 przypadki. Resort podał też, że zmarło dalsze 330 osób, w sumie odnotowano 8375 zgonów.