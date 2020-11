"Obserwuję zaangażowanie wielu środowisk i grup społecznych w myślenie wprost patriotyczne. Ale mamy też do czynienia z różnymi tendencjami ideologicznymi czy aksjologicznymi, które są trochę przeciwstawne temu. To oczywiście jest bardzo smutne" - powiedział Gliński w Programie I Polskiego Radia.

Jak dodał, należy pamiętać, że polska wspólnota poniosła olbrzymie straty w czasie II wojny światowej, a potem 50 lat komunizmu odcisnęło się bardzo negatywnie na polskim społeczeństwie. "To wszystko spowodowało spustoszenie, jeśli chodzi o nasz potencjał gotowości do obrony ojczyzny, jej interesów. Wielu ludzi mniej to interesuje, w sposób +letni+ podchodzi do tych kwestii" - podkreślił wicepremier.

"Ciągłe wyśmiewanie się z takich pojęć jak +naród+, +Polska+ to jest coś, co jest trudne do zrozumienia, intelektualnie płaskie. Ale współcześnie to często spotykamy" - dodał Gliński.

Jego zdaniem, "każde osłabienie Polski, jako wspólnoty narodowej, polskiego interesu narodowego i polskiej racji stanu to jest coś, co grozi polskiej niepodległości". Tymczasem, jak podkreślił, tylko te kraje, które dbają o własną suwerenności, własne możliwości i zasoby, we współczesnym świecie, który jest światem straszliwej rywalizacji, mają możliwości rozwoju i kształtowania swojej przyszłości zgodnie ze swoim interesem.(PAP)