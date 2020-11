Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, przedłożony przez ministra obrony narodowej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

W przyjętym projekcie uregulowane zostały zasady związane ze sprawowaniem nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO) - podano w komunikacie.

Jak przypomniało CIR zadaniem tych formacji jest ochrona osób i mienia, w tym np. ochrona obiektów czy konwojowanie. Według projektu nadzór nad SUFO w resorcie obrony narodowej sprawować będzie Minister Obrony Narodowej poprzez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

"Nadzór ten będzie realnym i skutecznym narzędziem weryfikacji prawidłowej ochrony terenów jednostek wojskowych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez szefa MON. Na terenach tych jednostek zdarzają się nieprawidłowości, które są ujawniane przez Żandarmerię Wojskową w ramach kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych" - napisano w komunikacie.

Wśród najważniejszych rozwiązań przyjętego projektu podano, że "nadzór (nad SUFO - PAP) sprawowany będzie poprzez kontrolę organizacji i zasad działania, uzbrojenia i wyposażenia, współpracy z innymi formacjami i służbami oraz zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony". Dodano, że dotyczyć to będzie także m.in. "kontroli warunków przechowywania broni i amunicji oraz zgodności ewidencji broni i amunicji ze stanem faktycznym".

Według informacji żołnierzom Żandarmerii Wojskowej wykonującym czynności w ramach nadzoru nad SUFO przysługiwać będzie: "prawo wstępu na teren obszarów i obiektów objętych ochroną, żądanie wyjaśnień, dostęp do dokumentacji ochronnej, wstęp na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność ochronną, wydawanie pisemnych zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności SUFO do przepisów prawa".

Ponadto w ramach nadzoru nad SUFO Żandarmeria Wojskowa będzie kontrolowała wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz dokumentację szkoleniową firm ochrony. "Projekt ustawy zawiera także szczegółowe zagadnienia związane z wydawaniem upoważnień do czynności nadzoru, a także prawa i obowiązki osoby nadzorującej i nadzorowanego. Przebieg czynności nadzoru będzie mógł być utrwalany za pomocą technik audiowizualnych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw" - napisano w komunikacie.