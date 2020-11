W opublikowanym w poniedziałek kolejnym dokumencie Instytutu, sporządzonym na podstawie monitoringu przebiegu pandemii podkreślono, że niebezpieczeństwo braku kontroli nad nią dotyczy wszystkich regionów.

Ponadto mowa jest o tym, że w służbie zdrowia, w tym w szpitalach w terenie, dochodzi do "krytycznych sytuacji".

Ministerstwo i Instytut zaapelowały do mieszkańców kraju o "drastyczną redukcję kontaktów" z innymi osobami po to, by zmniejszyć obciążenie służby zdrowia z powodu nowych zakażeń.

Jak odnotowano, kluczowe znaczenie ma unikanie kontaktów z osobami spoza swojej komórki rodzinnej i maksymalne pozostawanie w domu.

W poniedziałek zarejestrowano we Włoszech 356 zgonów z powodu Covid-19 i ponad 25 tysięcy nowych zakażeń. Obecnie bilans wszystkich zakażonych wynosi 573 tys. osób.

Liczba hospitalizowanych pacjentów z rozpoznanym Covid-19 wzrosła o około 1200, do ponad 27 tys.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2849 najciężej chorych, jest ich o 100 więcej niż dzień wcześniej.