Liczba stwierdzonych zakażeń jest o 4385 niższa od tej z soboty i o 6116 niższa od rekordowego bilansu z 21 października. Łączna liczba zakażeń od początku epidemii tym samym wzrosła do 1 192 013, co jest ósmym najwyższym bilansem na świecie i czwartym w Europie.

Zauważalny spadek liczby zakażeń nastąpił w każdej części kraju - w Anglii wykryto ich 18 293, w Szkocji - 1115, w Walii - 744, a w Irlandii Północnej - 420.

Liczba zgonów jest niższa o 256 od tej z bilansu sobotniego, jednak jest to związane z tym, że dane dotyczące weekendów, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, zazwyczaj są najniższe z całego tygodnia. Natomiast w porównaniu z bilansem sprzed tygodnia oznacza to spadek o sześć zgonów. To pierwszy od kilku tygodni przypadek, by liczba zgonów w porównaniu z analogicznym dniem poprzedniego tygodnia była niższa.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 49 044, z czego 43 191 osób zmarło w Anglii, 3039 - w Szkocji, 2033 - w Walii, a 781 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi 60 051; ta ostatnia statystyka jest aktualizowana raz w tygodniu - we wtorki.

Niezależnie od zastosowanej metodologii, pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.