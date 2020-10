"Zaczynamy nowy, ważny etap w budowie naszego ruchu. Od dzisiaj będzie można w sposób formalny zapisywać się do stowarzyszenia Polska 2050" - oświadczył Hołownia w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie. Poinformował, że ruch Polska 2050 skupia obecnie ponad 21 tys. wolontariuszy w całej Polsce.

"Oni przez ostatnie dwa miesiące podjęli w skali kraju ponad 400 działań, 140 działań solidarnościowych, 101 działań z zakresu ekologii - działań zielonych, 177 działań obywatelskich" - wymienił. Hołowni poinformował o przyjęciu finalnego statut stowarzyszenia Polska 2050. Zaznaczył, że jest on efekt wewnętrznych konsultacji obejmujących wszystkie szczeble struktury wolontariackiej.

Nabów członków do stowarzyszenia będzie "kaskadowy". Pierwszy etap obejmuje zapisanie się do stowarzyszenia jako wolontariusz. Po trzech miesiącach działania lub wzięciu udziału w czterech akcjach wolontariackich można złożyć deklarację członkostwa wraz z rekomendacją by stać się członkiem wspierającym. Po kolejnych trzech miesiącach aktywnego działania na wniosek zarządu wojewódzkiego można zostać członkiem regionu.

"Wspólne wypracowanie statutu było dla nas niezwykle istotne. Pokazuje to, że nasze stowarzyszenie to realna wspólnota ludzi, których łączy wspólna wizja Polski. Każdy aktywny wolontariusz, będzie mógł zostać członkiem stowarzyszenia i tak realnie tworzyć nasz kraj na pokolenia" - powiedział Hołownia.

Ruch Polska 2050 posiada 17 biur regionalnych i 16 zarządów.

Także w czwartek Hołownia poinformował o rozpoczęciu akcji #2050maseczek, polegającej na rozdawaniu maseczek tym osobom, które w przestrzeni publicznej nie zakrywają nosa i ust. (PAP)

autor: Monika Zdziera