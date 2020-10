Nagranie z aresztowania Donalda Neely'ego w sierpniu 2019 roku wywołało w USA ogólnokrajowe oburzenie. Incydent porównywano do nieludzkiego traktowania niewolników w XIX wieku.

43-letni Neely został aresztowany za wtargnięcie do budynku biurowego. Konny patrol policyjny zakuł go w kajdanki oraz obwiązał sznurem. W ten sposób dwoje białych policjantów prowadziło go przez ulice miasta.

Szef policji w Galveston Vernon L. Hale przed rokiem przeprosiła za incydent, nazywając go "niepotrzebną kłopotliwą sytuacją". "Uważam, że w tym przypadku nasi funkcjonariusze wykazali się złym osądem i mogli poczekać na jednostkę transportową" - oświadczył w sierpniu 2019 roku.

Neely na początku października złożył pozew, w którym żąda miliona dolarów odszkodowania. Jego zdaniem sposób w jaki został aresztowany sprawił, że poczuł się "jak niewolnik". W pozwie - wniesionym przeciwko miastu i policji - stwierdzono, że aresztowanie Neely'ego "było oburzające". Czarnoskóry mężczyzna domaga się do miliona dolarów odszkodowania m.in. za szkody emocjonalne oraz psychiczne i fizyczne cierpienie.

Neely, który od dawna ma problemy ze zdrowiem psychicznym, był w trakcie aresztowania bezdomny. Jego prawniczka zapewnia, że teraz mężczyzna "robi, co w jego mocy, by przywrócić swoje życie na właściwe tory".

Neely ma nadzieję na osobiste przeprosiny od funkcjonariuszy i policji Galveston, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Do tego po jego aresztowaniu zobowiązały się już lokalne władze.

W zeszłym roku w rozmowie z dziennikiem "Houston Chronicle" Neely mówił, że nie zdawał sobie sprawy, że osoby postronne dokumentują jego aresztowanie. Twierdził też, że nie czuł się zażenowany, dopóki nagrania nie obejrzały miliony ludzi na całym świecie.Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)