Jak powiedziało źródło, pojawiła się propozycja dwóch państw członkowskich o nałożeniu sankcji na odpowiedzialnych za próbę otrucia Nawalnego.

"Grupy robocze w Radzie UE pracują nad tą kwestią. Nie ma czasu na to, żeby można było podjąć decyzję prawną w tej sprawie w poniedziałek. To, czego możemy się spodziewać, to decyzja polityczna dotycząca tego, że pewne osoby, być może podmioty, zostaną objęte sankcjami w związku ze sprawą otrucia Nawalnego. Nie będzie listy zawierającej konkretne nazwiska, jednak można spodziewać się politycznego porozumienia w tej kwestii" - powiedziało dziennikarzom źródło unijne.