Poniedziałek był pierwszym od piątku dniem, w którym hiszpańskie ministerstwo zdrowia podało statystyki dotyczące rozwoju epidemii.

Do poniedziałkowego wieczora w Hiszpanii potwierdzono łącznie 813 412 przypadków zakażenia koronawirusem, a także 32 225 zgonów. Oznacza to, że od piątku w całym kraju zmarło wskutek infekcji 136 osób.

Hiszpańskie media odnotowują, że w niedzielę do rządu Hiszpanii, a także władz wspólnot autonomicznych tego kraju wpłynęły apele ze strony ponad 50 organizacji i stowarzyszeń naukowych oraz medycznych. Wezwały one polityków o “zgodę w dobie Covid-19”, a także o “unikanie wykorzystywania epidemii do celów politycznych”.

Tymczasem w Portugalii podczas ostatniej doby zanotowano 13 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa. Podczas wcześniejszych 24 godzin krajowe służby sanitarne potwierdziły 10 zgonów.

W dalszym ciągu w Portugalii utrzymuje się także wysoki poziom nowych zakażeń SARS-CoV-2. Pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem ministerstwo zdrowia potwierdziło 734 nowe przypadki infekcji.

Ze statystyk resortu zdrowia wynika, że dotychczas w Portugalii zmarło 2018 pacjentów zakażonych koronawirusem, a na Covid-19 zachorowało 79 885 osób.