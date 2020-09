Rozporządzenie podpisane przez podsekretarza stanu w MSWiA Bartosza Grodeckiego ogłoszono w Dzienniku Ustaw w środę, a zmiany weszły w życie w czwartek. Dwie z nich mają związek z kryzysem politycznym na Białorusi.

Jedna ze zmian umożliwia wjazd do Polski Białorusinom przekraczającym granicę RP na podstawie wizy wydanej w celach turystycznych. "Otwieramy katalog po to, żeby ułatwić Białorusinom przekraczanie granicy. Dochodzą do nas głosy, że niektórzy z nich takie wizy jeszcze posiadają" - wyjaśnił PAP wiceminister Grodecki.

Kolejna zmiana zapewnia wjazd osobom, które uzyskają wizę w celu udziału w programie Poland.Business Harbour, koordynowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w KPRM, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz ze Startup Hub Poland.

Poland.Business Harbour, jak informuje PAIH, ma ułatwić białoruskim freelancerom, start-upom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wiceszef MSWiA zaznaczył w rozmowie z PAP, że zgodnie z rekomendacjami sanitarnymi osoby przyjeżdżające z Białorusi do Polski kierowane są na kwarantannę - we wskazanym przez siebie miejscu lub w przeznaczonych do tego ośrodkach.

Czasowe ograniczenia w przekraczaniu granicy zewnętrznej UE obowiązują od marca w związku z pandemią Covid-19. W określonym w rozporządzeniu katalogu osób, które mogą wjechać na teren RP zza zewnętrznej granicy Unii, są m.in. uczniowie i studenci uczący się w Polsce oraz pracujący tu cudzoziemcy.

Wcześniejsza zmiana rozporządzenia, którą wprowadzono po rozgorzeniu kryzysu politycznego na Białorusi, rozszerzyła katalog o cudzoziemców przekraczających granicę RP na podstawie wizy wydanej w celach humanitarnych. Wiza ta jest bezpłatna i długoterminowa, ważna do jednego roku. Wydawana jest w przyspieszonym i uproszczonym trybie.

Wjazd Białorusinów na terytorium Polski w tzw. trybie humanitarnym możliwy jest również dzięki procedurze udzielenia ochrony międzynarodowej lub po zezwoleniu wydanym przez komendanta Straży Granicznej zgodnie z zapisami ustawy o cudzoziemcach.

Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka z wynikiem 80,1 proc. Swiatłana Cichanouska miała, według Centralnej Komisji Wyborczej, zdobyć zaledwie 10,1 proc. głosów. Obywatele sprzeciwiający się reżimowi Łukaszenki są represjonowani.