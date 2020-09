Bielan, pytany na antenie RMF FM, czy jest jeszcze możliwe uzyskanie przez PiS większości w Senacie, odpowiedział: "jest to możliwe".

"Ja od początku rozmów na temat szykowania się władz Senatu po wyborach parlamentarnych sądziłem, że jeżeli nie uda nam się, Zjednoczonej Prawicy, zdobyć większości w Senacie bezpośrednio po wyborach, to kolejnym takim czasem, kiedy będzie to możliwe, to już będzie okres po wyborach prezydenckich, on w tej chwili nastąpi" – powiedział Bielan.

Zaznaczył, że nie prowadzi żadnych rozmów z senatorami, ale "znając charakter tej instytucji, znając wielu senatorów, również opozycji, jestem przekonany, że będzie to możliwe w najbliższych miesiącach".

Ocenił, że "opozycja jest dzisiaj w fatalnym stanie, marale tam jest bardzo niskie, zarówno w PO, jak i w PSL".

"Pamiętajmy również, że w Senacie zasiada bardzo wiele osób, które nie są członkami partii politycznych, startują z list partii politycznych, ale do tych partii nie należą, więc Senat zawsze rządził się swoimi prawami. W poprzedniej kadencji kilkoro senatorów opozycji dołączyło do naszego klubu" – przypomniał europarlamentarzysta PiS.

W Senacie X kadencji PiS zdobyło 48 mandatów, KO – 43, Lewica – 2, a PSL – 3. W izbie wyższej parlamentu zasiada też czworo senatorów, którzy kandydowali z własnych komitetów wyborczych: b. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, b. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, b. prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i b. posłanka PO, w poprzedniej kadencji senator niezależna Lidia Staroń. (PAP)