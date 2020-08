O udostępnienie mostu pontonowego, który podtrzymywałby rurociąg do oczyszczalni ścieków "Czajka", zwrócił się w poniedziałek do rządu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy. We wtorek sytuacją w "Czajce" zajmie się sztab kryzysowy, który zbierze się w kancelarii premiera.

"Wojsko Polskie jest gotowe, aby drugi raz zbudować tymczasowy most na Wiśle, na którym położony zostanie rurociąg. Na jutrzejszym posiedzeniu w KPRM zapoznamy się z prośbą prezydenta Trzaskowskiego o pomoc i podejmiemy niezbędne działania" - napisał z kolei wieczorem na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjnych zrzut ścieków do Wisły. W niedzielę rano Wody Polskie podały, że do rzeki po porannych opadach deszczu spływało wówczas ok. 8 tys. litrów nieczystości na sekundę – wcześniej było to ok. 3 tys. l/s.

Jak zapewnił w niedzielę Trzaskowski, władze Warszawy nie zlekceważyły żadnych zaleceń po poprzedniej awarii, a nad budową nowego systemu pracują od listopada 2019 r. Jak wskazał, nieznane są dokładne przyczyny awarii, ale wszystko wskazuje na to, że cały projekt rurociągu, jego wykonanie i być może materiały użyte do budowy były wadliwe. Ze wstępnych informacji wynika bowiem, że do awarii doszło na starym odcinku rur, a nie na tym, który w ubiegłym roku został wymieniony.

To kolejna awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka". Poprzednia miała miejsce rok temu. Wówczas wybudowany został most pontonowy, który podtrzymywał rurociąg doprowadzający ścieki do "Czajki".