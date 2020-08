"Pracownicy MPWiK i eksperci zewnętrzni (Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska) rozpoczęli już badanie tunelu pod Wisłą, gdzie doszło do awarii. Na godz. 15 zwołałem kolejne posiedzenie sztabu, na którym podejmiemy dalsze decyzje – ogłoszę je tuż po posiedzeniu sztabu" – napisał Trzaskowski.

Awaria układu przesyłowego ścieków odprowadzanych z lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły do oczyszczalni "Czajka" nastąpiła w sobotę ok. godz. 10.30. Zalany ściekami został tunel na długości ok. 1 kilometra.

Tunel z kolektorami liczy ponad 1300 metrów długości, z czego ok. 300 m znajduje się ok. 10 m pod dnem Wisły. Jego średnica przekracza 4 m.

Ścieki z prawobrzeżnej Warszawy wpływają do Wisły. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński