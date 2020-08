"Powiaty w kategorii 'czerwonej' to jest: Nowy Sącz, powiat nowosądecki i nowotarski, to są powiaty, które weszły do kategorii czerwonej ze strefy żółtej, także powiat wieluński (woj. łódzkie), rybnicki i miasto Rybnik (to jest województwo śląskie) oraz - z kategorii zielonej - powiat lipski na Mazowszu, to jest powiat, gdzie dużo zakażeń jest w domu pomocy społecznej" - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na konferencji prasowej.

Na terenie tych powiatów nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne sanatoria i ośrodki rehabilitacji. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 os. musi przypadać 10 m2. W kinach może publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).



Zmiany będą obowiązywać od jutra (21.08).#koronawirus pic.twitter.com/unlz94YDNW — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 20, 2020

Nieco łagodniejsze obostrzenia obowiązują w tzw. strefie żółtej, do której trafiło 12 powiatów.

"Jeżeli chodzi o kategorię żółtą, w tej kategorii są: powiat tatrzański, który tydzień temu był na liście alertów, niestety w tej chwili jest w kategorii żółtej, Ruda Śląska, która spadła z kategorii 'czerwonej', powiat pszczyński i miasto Żory w woj. śląskim, powiat ostrzeszowski w Wielkopolsce, spada z kategorii czerwonej, powiat ostrowski, który trafił z kategorii zielonej, powiat pajęczański i łowicki, oba z kategorii zielonej, powiat przemyski, powiat jarosławski, Biała Podlaska i powiat radziejowski w Kujawsko-pomorskiem" - wymienił Kraska.

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5 metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

MZ podało także listę powiatów, które znalazły się na liście tzw. alertów. Zagrożone dodatkowymi obostrzeniami: Kraków, Katowice, Koszalin oraz powiaty: wołomiński, otwocki, pucki i starogardzki.

Lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami (ze względu na przypadającą liczbę zachorowań na COVID-19 obowiązuje od dwóch tygodni. Jest aktualizowana co tydzień.

Dzisiaj poinformowano o 767 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 59 378 osób. Łącznie zmarło 1 925 osób.