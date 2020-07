We wczesnej fazie COVID-19 wirusa w organizmie może być najwięcej

Badacze stwierdzili, że początkowe miano wirusa było znacznie niższe u pacjentów wymagających hospitalizacji w porównaniu do tych, którzy zostali wypisaniźródło: ShutterStock

Ilość wirusa SARS-CoV-2 w organizmie, a co za tym idzie niebezpieczeństwo zakażenia innych osób może być największe we wczesnej fazie COVID-19 – informuje „The American Journal of Pathology”.