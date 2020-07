W połowie czerwca Polska otworzyła granice z krajami UE - obywatele państw członkowskich mogą przekraczać granice bez konieczności poddania się 14-dniowej kwarantannie, podobnie jak powracający do kraju Polacy. Większość krajów Wspólnoty zniosła kontrole na granicach, ale są takie państwa, np. Portugalia czy Dania, które chcą utrzymania ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych dłużej.

Od wtorku osoby podróżujące z Polski do Rumunii nie muszą poddawać się kwarantannie - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dodał, że decyzja została potwierdzona po poniedziałkowych rozmowach przedstawicieli polskiej ambasady z rumuńskim MSZ.

Z kolei od 10 lipca Polacy będą mogli podróżować bez konieczności kwarantanny do Wielkiej Brytanii.

Warunki podróżowania do poszczególnych krajów zmieniają się i są wynikiem zarówno porozumień międzynarodowych, jak i w ramach UE. To poszczególne państwa podejmują niezależne decyzje dotyczące warunków i możliwości przyjazdu na ich terytorium, dlatego polski resort dyplomacji przypomina, aby przed zaplanowaniem podróży sprawdzać aktualne regulacje w państwie, do którego chcemy się udać.