"Nie mamy obecnie zapasów tego leku, posiadamy zaledwie kilkaset dawek" - mówił podczas wideokonferencji w PE Spahn. Odniósł się w ten sposób do pytania eurodeputowanych, czy Niemcy są w stanie pomóc innym krajom UE w walce z pandemią koronawirusa.

Jak pisze agencja Reutera, Spahn zeszłym tygodniu przyznał, że Niemcy mają wystarczające rezerwy remdesiviru, aby leczyć ograniczoną liczbę swoich pacjentów z Covid-19. W poniedziałek natomiast minister podkreślił, że jest zaangażowany w rozmowy dotyczące możliwości uruchomienia produkcji remdesiviru na terenie UE. Wyjaśnił, że rozmawiał już na ten temat z amerykańskim ministerstwem zdrowia oraz z władzami koncernu farmaceutycznego Gilead Sciences Inc., który produkuje ten lek w USA.

"Oczekujemy od międzynarodowej firmy takiej jak Gilead, że nie będzie liczyła tylko na dostęp do rynków UE, aby czerpać z tego zyski, ale że zaangażuje się w produkcję tego leku w Europie” - powiedział Spahn.

Obawy dotyczące dostępności remdesiviru wzrosły w wielu krajach po tym, jak amerykańskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej ogłosiło w zeszłym tygodniu podpisanie umowy z Gilead, na mocy której USA wykupią 500 tys. dawek remdesiviru, czyli ok. 92 proc. całej produkcji na najbliższe dwa miesiące.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zgodziła się na stosowanie remdesiviru przy leczeniu Covid-19 już w maju, zaś 25 czerwca Europejska Agencja Leków wydała pozytywną rekomendację dotyczącą warunkowego dopuszczenia środka na rynek.

Dotychczasowe badania wykazały, że remdesivir przyspiesza zwalczenie infekcji koronawirusem średnio o cztery dni, choć nie dotyczy to pacjentów o łagodnym i średnim przebiegu choroby. W przeciwieństwie do dopuszczonego w Wielkiej Brytanii sterydu deksametazon badania nie udowodniły dotąd, by stosowanie remdesiviru skutkowało mniejszą liczbą zgonów wśród chorych.