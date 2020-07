Tusk do Kaczyńskiego: Chodźmy na długi spacer, uwolnijmy Andrzeja i Rafała od naszych sporów

Chodźmy Jarosławie na długi, wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, by uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji - napisał w sobotę na Twitterze były premier Donald Tusk zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.